Пожарное депо открыли на проспекте Луначарского

В нем есть пункт связи, кабинет психологической разгрузки, спортзал, учебный класс, помещение сушки и гараж.

В Калининском районе 26 апреля открыли пожарно-спасательную часть №75. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Депо построили на проспекте Луначарского менее чем за два года. В нем есть пункт связи, кабинет психологической разгрузки, спортзал, учебный класс, помещение сушки и гараж. Также там есть пост газодымозащитной службы (ГДЗС), караульное и другие помещения.

В штат подразделения вошли 92 сотрудника МЧС и три единицы спецтехники — две автоцистерны и автолестница.

Отмечается, что новая пожарная часть обеспечит защиту северо-востока Калининского района, части Красногвардейского района и жилого массива Девяткино.

Ранее в Петергофе спасатели эвакуировали 75 человек из гостиницы из-за пожара. Возгорание случилось в подвале двухэтажного здания.

Фото: Piter.tv