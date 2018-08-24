Эксперты установили первопричину пожара в ТЦ "Зимняя Вишня"

СМИ узнали о выводах экспертизы электрооборудования, из которой появилась отчетливая картина произошедшего, которая привела к трагедии.

Издание "Коммерсант" узнал о выводах экспертизы, которая выясняла причину пожара.

Ранее стало известно, что пожар начался из-за замыкания в электропроводке над поролоновым бассейном в батутном уголке ТЦ "Зимняя Вишня". На опубликованных кадрах видео с места, откуда начался пожар, было видно, что в бассейн с поролоном отлетел светящийся объект. Затем было выяснено, что во время оттепели талая вода с крыши попала на светодиодный светильник, и произошло короткое замыкание. В подобных случаях должен был сработать автомат, но он не сработал.

"Коммерсант" сообщает, что проведенная экспертиза была масштабной. Для исследования было направлено несколько десятков мешков с оплавленным электрооборудованием. Выводы экспертизы оказались неутешительными для бывших руководителей и специалистов ТЦ "Зимняя Вишня". В ходе экспертизы было выяснено, что электрооборудование было смонтировано с нарушениями. Кабели и провода были меньшего сечения в разы. Эти ошибки приводили к постоянному перегреву проводки и нарушению изоляционного слоя. В некоторых распределительных шкафах провода были попросту перепутаны. Вместо толстых тонкие и наоборот. Монтаж и подключение осуществлялось не по проекту, а случайным образом.

Также сообщается, что в современных зданиях, согласно правил эксплуатации, должны быть установлены автоматические выключатели. В ТЦ "Зимняя Вишня" автоматы были неисправны или не установлены вовсе. На опубликованных кадрах видео начала пожара видно, что светильники продолжают гореть, что лишний раз свидетельствует, что автоматы не сработали. Восстановить ход событий не предоставляется возможным, так как ТЦ "Зимняя Вишня" уже снесен. Последние конструкции были демонтированы 20 августа. Неполадки начались за неделю до трагедии, когда талые воды с крыши проникали на электрооборудование, и светильники начали мигать. Но никто не обратил на это должного внимания.

В пожаре ТЦ "Зимняя Вишня" 25 марта погибло 60 человек, большинство из них дети.

Видео: Игорь Востриков