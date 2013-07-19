Пожар на Васильевском острове удалось ликвидировать

Информации о пострадавших не поступало.

В четверг, 22 апреля, около в 18:20 на пульт управления МЧС поступило сообщение о пожаре в здании цеха на Кожевенной линии, 39.

Пожар происходил в здании цеха на кровле и надстроенных помещениях на общей площади 120 кв.метров. На ликвидацию горения отправили 19 единиц техники и 81 человек личного состава.

К 19:38 пожар локализовали, а ранг снизили с 1БИС до первого номера. К 19:46 горение удалось ликвидировать. Причины пожара пока неизвестны.

Ранее мы писали, что горящая фура перегородила КАД на северо-востоке Петербурга.

Фото: Piter.TV