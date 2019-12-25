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Появилось видео теракта в шиитской мечети в Кандагаре
Сегодня, 8:27
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Появилось видео теракта в шиитской мечети в Кандагаре

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В Биби Фатима погибли 63 человека.

Появилось видео теракта в шиитской мечети в Кандагаре. Ролик опубликован в Telegram-канале "Военный милитарист". На кадрах запечатлено, что двое боевиков сначала бегут по направлению к религиозному объекту, после  чего открывают огонь по мужчинам, стоящим около здания. В частности, стрельба ведется по охране. Трагедия произошла в мечети Биби Фатима, расположенной в афганской провинции Кандагар 15 октября.

Со второго опубликованного ракурса видно, что при виде вооруженных террористов толпа начинает бежать в разные стороны. В момент трагедии верующие молились. Сначала боевики открывают огонь по людям, после чего смертник взрывает самодельное устройство. Из-за ударной волны обвалилась конструкция мечети.

Напомним, что жертвами террористического акта в Кандагаре стали 63 человека.

Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62.

Фото и видео: 

Теги: афганистан, биби фатима, взрыв, кандагар, мечеть, смертник
Категории: Мировые новости, Терроризм, Происшествия, Тема дня, Лента новостей,

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