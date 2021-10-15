Пострадавшими считаются 68 афганцев.

Число погибших в результате теракта в мечети в Афганистане возросло до 62 человек. Об этом сообщило местное информационное агентство Bakhtar со ссылкой на собственные источники. Речь идет о трагедии, которая произошла 15 октября на территории Биби-Фатима в Кандагаре. По меньшей мере ранено 68 жителей города. Ранее было известно только о 35 погибших.

Журналисты рассказали, что смертник взорвал самодельное устройство около 13:30 по местному времени (в 12 часов по московскому времени). Для цели террористы выбрали крупнейшую в провинции шиитскую мечеть Имам-Баргах. В момент трагедии там собрались верующие на пятничную молитву. Сейчас в городе находятся бойцы спецназа "Исламского эмирата Афганистан" (это название используется радикалами в качестве наименования страны).

Член комиссии "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация) по культуре Мохаммад Джалал уточнил прессе, что взрыв был подготовлен и осуществлен боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане" (запрещенная террористическая организация в РФ). Миссия ООН уже выступила с осуждением действий боевиков.

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Фото и видео: Telegram / Mash