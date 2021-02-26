Похитители животных скрылись на автомобиле.

Появилось видео похищения собак Леди Гаги. Накануне на выгульщика питомцев певицы напали — ему четыре раза выстрелили в грудь и забрали двух собак породы будьдог. Третьему питомцу удалось сбежать. Об инциденте сообщает телеканал "360".

К выгульщику подъехала белая мужчина — из неё выбижали два мужчины. Один держал помощника певицы, второй похищал собак. Выгульщик звал на помощь, после чего злоумышенники выстрелили в него, он упал.

Похитители животных скрылись на автомобиле.

Врачи госпитализировали помощника Леди Гаги в тяжёлом состоянии. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена.

Видео: Daily Storm