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Появилось видео похищения собак Леди Гаги

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Похитители животных скрылись на автомобиле.

Появилось видео похищения собак Леди Гаги. Накануне на выгульщика питомцев певицы напали — ему четыре раза выстрелили в грудь и забрали двух собак породы будьдог. Третьему питомцу удалось сбежать. Об инциденте сообщает телеканал "360".

К выгульщику подъехала белая мужчина — из неё выбижали два мужчины. Один держал помощника певицы, второй похищал собак. Выгульщик звал на помощь, после чего злоумышенники выстрелили в него, он упал.

Похитители животных скрылись на автомобиле.

Врачи госпитализировали помощника Леди Гаги в тяжёлом состоянии. Сейчас его жизни ничто не угрожает.

Ранее Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена.

Видео: Daily Storm

Теги: леди гага, похищение, собаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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