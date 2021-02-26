Появилось видео похищения собак Леди Гаги. Накануне на выгульщика питомцев певицы напали — ему четыре раза выстрелили в грудь и забрали двух собак породы будьдог. Третьему питомцу удалось сбежать. Об инциденте сообщает телеканал "360".
К выгульщику подъехала белая мужчина — из неё выбижали два мужчины. Один держал помощника певицы, второй похищал собак. Выгульщик звал на помощь, после чего злоумышенники выстрелили в него, он упал.
Похитители животных скрылись на автомобиле.
Врачи госпитализировали помощника Леди Гаги в тяжёлом состоянии. Сейчас его жизни ничто не угрожает.
Ранее Леди Гага исполнила гимн США на инаугурации Байдена.
Видео: Daily Storm
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