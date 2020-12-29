Ролик опубликован городской полицией.

Появились новые кадры с места взрыва фургона в американском Нэшвилле. Ролик опубликован на официальном Twitter-аккаунте местной полиции. В видео представлено как по центру города прогуливается мужчина. Предположительно, этот человек является полицейским. Спустя несколько секунд на месте трагедии раздается взрыв. Ударная волна едва не снесла камеру, снимающую происходящее. Также офицеры разместили в соцсетях запись с камеры, прикрепленной на одного из представителей закона, находившегося на месте инцидента.

Напомним, что в американском городе Нэшвилл взрыв в фургоне прогремел около 06:30 утра 25 декабря (около 15:30 часов по московскому времени). На месте происшествия полиция нашла человеческие останки. На данный момент основным подозреваемым у ФБР является 63-летний Энтони Уорнер. Мужчина скончался при детонации взрывного устройства. Сейчас эксперты полагают, что преступник действовал в одиночку. Ранее его заподозрили в "5G-паранойе".

Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа.

Видео: Twitter/Metro Nashville PD