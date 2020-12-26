Полиция в Нэшвилле исключила версию взрыва газа

Офицеры предполагают умышленный подрыв в центре города.

Полиция исключила версию взрыва газа в американском Нэшвилле. Об этом на пресс-конференции, посвященной инциденту в центре города, произошедшем накануне, сообщил глава местных правоохранительных органов Джон Дрейк. Ранее офицеры заявили, что после взрыва "дома на колесах" пострадали три человека. Сам автомобиль во время инцидента был уничтожен.

Мы думали, что это был взрыв пропана, но похоже, что это было намеренным действием Джон Дрейк, шеф полиции Нэшвилла

Офицер подтвердил информацию о том, что на месте трагедии найдены останки, которые предположительно являются человеческими. Специалисты направили их на экспертизу. Также устанавливается, был ли кто-то внутри взорванного фургона. До момента трагедии полиции сообщили о подрыве машины. Сведения о произошедшем в Нэшвилле переданы Джо Байдену.

Мэр Нэшвилла назвал возможную причину взрыва в центре города.

Видео: YT / 9NEWS