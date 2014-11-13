Посол: США готовы предоставлять Москве данные для предотвращения терактов

Джон Салливан напомнил, что Трамп передавал Путину сведения о готовящемся в РФ теракте.

США готовы предоставлять Москве данные для предотвращения терактов. Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сообщил американский посол в Москве Джон Салливан. Дипломат уточнил, что сейчас между сторонами нет открытого диалога по борьбе с терроризмом. Он добавил, что гордится тем, что правительство его страны предоставляет информацию, которая способна защитить россиян от насилия боевиков.

Если помните, больше года назад президент Путин позвонил президенту Трампу, чтобы поблагодарить своего американского коллегу за предоставленную нами информацию, которая помогла предотвратить серьезный теракт в России Джон Салливан, посол США в РФ

Посол добавил, что США всегда будут так поступать для защиты граждан, вне зависимости от отношений или наличия открытого диалога с властью. Он подтвердил готовность Вашингтона предоставлять сведения. которые помогут не допускать убийство мирных граждан террористами.

В США заявили, что не намерены ослаблять санкции против России из-за Украины.

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