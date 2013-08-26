Джон Салливан объяснил, что в приоритете администрации Белого дома вопрос вмешательства РФ на украинскую территорию.

В США заявили, что не намерены ослаблять санкции против России из-за Украины. Об этом журналистам телеканала "Дождь" заявил американский посол в Москве Джон Салливан. Дипломат уточнил, что говорит об ограничениях, введенных из-за воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. По мнению спикера, этот вопрос о действиях РФ на территории Украины по-прежнему остается приоритетным.

Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае, ни США, ни наши союзники и партнеры не намереваются ослаблять санкции, введенные в результате этих событий...Как исполнительная ветвь власти, так и конгресс неизменно заявляли о недопустимости изменения границ без соблюдения закона Джон Салливан, посол США в РФ

Напомним, что санкции против России ЕС и США из-за Крыма ввели в 2014 году. Первая волна ограничений коснулась индивидуальных представителей в руководстве полуострова.

Салливан считает, что США должны обсуждать с Россией ситуацию с Навальным.

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