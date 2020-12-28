Джон Салливан прокомментировал американо-российские отношения.

Посол США считает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна. Об этом Джон Салливан рассказал в интервью телеканалу "Дождь". По мнению дипломата, Вашингтон должен вести переговоры с Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия во взглядах на многие вещи.

Мы всегда считали, что должны вести диалог с Россией, а еще раньше -– с Советским Союзом. Нашим дипломатическим отношениям уже больше двухсот лет — они возникли в начале XIX века, когда Российская Империя признала Соединенные Штаты — в то время молодое государство. Будучи государствами исключительной важности, мы должны поддерживать друг с другом диалог, и мы продолжаем это делать Джон Салливан, посол США в Москве

Посол напомнил, что о "серьезных расхождениях" в отношениях с Россией на прошлой неделе заявил Джо Байден. Политик добавил, что все разногласия давно известны общественности, некоторые вопросы обсуждаются на уровне лидеров государств. Среди общих интересов глава США назвал продление договора СНВ-3.

Посол США в России отказался от вакцины "Спутник V".

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