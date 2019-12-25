Американский посол объяснил пост о победе США и Британии над нацизмом

Он отметил, что именно СССР понёс самые большие потери во Второй мировой войне.

Американский посол в РФ Джон Салливан объяснил пост о в Twitter о победе США и Британии над нацизмом. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что его удивила российская реакция на его сообщение. По его словам, пост был адресован британским союзникам.

Это ни попытка переписать историю, ни ошибка. Джон Салливан, посол США в России

Он добавил, что у него не было цели упомянуть в посте всех союзников по антигитлеровской коалиции. Салливан считает, что в этом случае придётся извиняться и перед Канадой, Французскими свободными силами, польскими эскадрильями в составе военно-воздушных сил Великобритании.

Посол отметил, что именно СССР понёс самые большие потери во Второй мировой войне.

Ранее мы писали, что посол США в Москве возмущён приговором Уилану.