Салливан считает, что США должны обсуждать с Россией ситуацию с Навальным

Джон Салливан объяснил, о чем беспокоится Вашингтон в ситуации с Алексеем Навальным.

Джон Салливан считает, что США должны обсуждать с Россией ситуацию с Алексеем Навальным. Посол Вашингтона в Москве сообщил журналистам "Дождя" о том, что этот вопрос не входит в американо-российские отношения, но все равно данная ситуация должна обсуждаться.

По делу Навального … есть множество других стран, которые выражают озабоченность. Вы видели, например, недавнее заявление министров иностранных дел стран Большой семерки по делу Навального Джон Салливан, посол США в России

Дипломат напомнил, что в ситуации с "отравлением" и задержанием российского оппозиционера существует ряд аспектов, который вызывает озабоченность у США. Посол уточнил, что говорит об использовании запрещенного химического оружия, а также Вашингтон требует объяснения о наличии такого оружия в РФ. Второй аспект касается соблюдения прав человека, который также касается ареста Навального после его возвращения из Германии.

Посол США считает, что перезагрузка отношений с Россией не нужна.

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