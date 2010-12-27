Порядок действий для сохранения старого телевизора и возврата денег на его дооборудование для пенсионеров

Государство возвращает затраты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала по заявительной системе.

Как пенсионеру сохранить старый телевизор и вернуть деньги на его дооборудование? Очевидно, что, спрос на декодеры цифрового сигнала начнется тогда, когда погаснут телевизионные экраны старых телевизоров. Времени вернуть затраченные средства может не хватить.

Отключение эфирного аналогового вещания в Ленинградской области начнется с 3 июня 2019 г. Возмещение затрат на дооборудование старых телевизоров прекратится 30 июня 2019 года.

С 1 июля 2019 года заявки по поводу предоставления денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала уже не примут.

Государство возвращает затраты на приобретение оборудования для приема цифрового сигнала по заявительной системе. Получить единовременную денежную компенсацию сейчас могут те, кто купил оборудование для приема цифрового телевизионного сигнала в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2019 г. и обратился за компенсацией понесенных затрат по месту жительства. Но право на возврат продлится всего полгода и предусмотрен не для всех.

С заявкой на возврат могут обратиться:

ветераны Великой Отечественной войны;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;

пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии;

семьи, получающие ежемесячное пособие на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания.

Порядок предоставления единовременной денежной компенсации на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала определен Постановлением Правительства Ленинградской области № 401 от 22.10.2018 года.

Надо отметить, что через МФЦ заявку подать невозможно. Заявки будет принимать Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе.

Руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения" в Выборгском районе Наталья Беленова в январе выступила с разъяснениями по этому поводу на совещании глав администраций.

Хочу обратить внимание, что по поводу этой меры соцподдержки граждане смогут обратиться только к нам в центр. МФЦ документов не принимает. Дело в том, что данная мера социальной поддержки введена на полгода. Наталья Беленова, руководитель филиала ЛОГКУ "Центр социальной защиты населения"

Единовременная денежная компенсация рассчитывается исходя из понесенных заявителем затрат, но не может превышать установленный на территории Ленобласти предел: 3 000 рублей. Чтобы получить компенсацию, заявителю придется подтвердить чеками понесенные затраты.

Перечень необходимых документов для назначения единовременной денежной компенсации:

платежные документы, подтверждающие произведенные расходы на покупку оборудования для приема цифрового телевизионного сигнала (цифровая приставка, подключаемая к телевизионному приемнику, подтверждающая прием цифрового эфирного теле- и радиосигнала стандарта DVB-T2, и (или) эфирная антенна дециметрового диапазона.

заявление и согласие на обработку персональных данных установленного образца;

паспорт гражданина РФ;

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования с указанием страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

документ, подтверждающий регистрацию гражданина по месту жительства на территории Ленинградской области;

документ, подтверждающий право на единовременную денежную компенсацию;

реквизиты текущего счета, открытого в кредитной организации.

Филиал областного Центра социальной защиты населения находится в Выборге, на ул. Выборгской, д.30.

Номера телефонов Центра социальной защиты населения для жителей Ленинградской области: call-center 8(812) 679-01-05, 8(813) 703-88-33

Единый социальный телефон 8 (812) 611-46-13 Ждем лета, смотрим, как будут развиваться события. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России опубликовало график прекращения аналогового вещания обязательных общедоступных телеканалов в регионах. Для Ленинградской области датой "Х" определено 3 июня 2019 г.

Автор: Анна Литик