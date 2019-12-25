Полиция заняла центр Петербурга в день суда над Навальным

По всей видимости, после решения суда в городе ожидаются протестные акции.

Во вторник, 2 февраля, в центре Петербурга снова заметили большое количество полицейских и автозаки. Правоохранители дежурят Гостиного двора и на Дворцовой площади.

Напомним, сегодня в Мосгорсуде проходит судебное заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В столице перекрыли некоторые улицы. В Петербурге так не готовились, но, похоже, настроены на массовые задержания: в центр пригнали не обычные автозаки, а целые пассажирские автобусы.

Накануне Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным.

Фото: Telegram / Протестный Петербург