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Полиция заняла центр Петербурга в день суда над Навальным
Сегодня, 10:45
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Полиция заняла центр Петербурга в день суда над Навальным

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По всей видимости, после решения суда в городе ожидаются протестные акции.

Во вторник, 2 февраля, в центре Петербурга снова заметили большое количество полицейских и автозаки. Правоохранители дежурят Гостиного двора и на Дворцовой площади.

Напомним, сегодня в Мосгорсуде проходит судебное заседание о замене Алексею Навальному условного срока на реальный по делу "Ив Роше". В столице перекрыли некоторые улицы. В Петербурге так не готовились, но, похоже, настроены на массовые задержания: в центр пригнали не обычные автозаки, а целые пассажирские автобусы. 

Накануне Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным. 

Фото: Telegram / Протестный Петербург

Теги: навальный, полиция, протесты, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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