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Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным
Сегодня, 9:31
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matveyvn

Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным

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Причина в том, что Навальный допустил нарушения во время испытательного срока.

Генпрокуратура назвала требование Федеральной службы исполнения наказаний назначить реальное наказание политику Алексею Навальному законным. Ведомство будет поддерживать позицию ФСИН в суде.

По мнению Генеральной прокуратуры, требование замены условного срока на реальный законно, так как Навальный допустил нарушения во время испытательного срока.

С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании.

цитата из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры

Ранее мы писали, что жену Навального задержали в Москве.

Теги: арест навального, генпрокуратура, навальный
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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