Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным

Генпрокуратура назвала требование Федеральной службы исполнения наказаний назначить реальное наказание политику Алексею Навальному законным. Ведомство будет поддерживать позицию ФСИН в суде.
По мнению Генеральной прокуратуры, требование замены условного срока на реальный законно, так как Навальный допустил нарушения во время испытательного срока.
С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании.
цитата из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры
Ранее мы писали, что жену Навального задержали в Москве.
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