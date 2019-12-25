Генпрокуратура назвала требование назначить реальное наказание Навальному законным

Причина в том, что Навальный допустил нарушения во время испытательного срока.

Генпрокуратура назвала требование Федеральной службы исполнения наказаний назначить реальное наказание политику Алексею Навальному законным. Ведомство будет поддерживать позицию ФСИН в суде.

По мнению Генеральной прокуратуры, требование замены условного срока на реальный законно, так как Навальный допустил нарушения во время испытательного срока.

С учетом изложенного прокуратура намерена отстаивать свою позицию в судебном заседании. цитата из сообщения пресс-службы Генеральной прокуратуры

Ранее мы писали, что жену Навального задержали в Москве.