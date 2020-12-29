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Жену Навального задержали в Москве

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Юлия Навальная опубликовала в соцсетях снимок из автозака.

Жену Навального Юлию задержали в центре Москвы. Об этом россиянка написала в собственном аккаунте в Instagram. Она с юмором извинилась перед подписчиками за такую темную фотографию, добавив, что в полицейском автозаке плохое освещение.

Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке

заявление Юлии Навальной

Напомним, что ранее Генпрокуратура России и МВД предупредили граждан о том, что за участие в несогласованных акциях протеста по российскому законодательству предусмотрена ответственность. Мероприятия 23 января по регионам РФ в полиции расценивают как провокации, а также угрозу общественному порядку.

Ранее в Москве на Пушкинской площади задержали Любовь Соболь, российского блогера Илью Варламова. В стычках на Пушкинской в Москве есть пострадавшие: люди в крови.

Фото: Instagram/yulia_navalnaya

Видео: "Открытые медиа"
 

Теги: автозак, алексей навальный, москва, пушкинская площадь, юлия навальная
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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