Жену Навального задержали в Москве

Юлия Навальная опубликовала в соцсетях снимок из автозака.

Жену Навального Юлию задержали в центре Москвы. Об этом россиянка написала в собственном аккаунте в Instagram. Она с юмором извинилась перед подписчиками за такую темную фотографию, добавив, что в полицейском автозаке плохое освещение.

Извините за плохое качество. Очень плохой свет в автозаке заявление Юлии Навальной

Напомним, что ранее Генпрокуратура России и МВД предупредили граждан о том, что за участие в несогласованных акциях протеста по российскому законодательству предусмотрена ответственность. Мероприятия 23 января по регионам РФ в полиции расценивают как провокации, а также угрозу общественному порядку.

Ранее в Москве на Пушкинской площади задержали Любовь Соболь, российского блогера Илью Варламова. В стычках на Пушкинской в Москве есть пострадавшие: люди в крови.

Фото: Instagram/yulia_navalnaya

Видео: "Открытые медиа"

