В стычках на Пушкинской в Москве есть пострадавшие: люди в крови

В соцсетях распространилась фотография с женщиной, у которой лицо все в крови.

В стычках полиции и участников акции на Пушкинской площади в Москве есть пострадавшие. Об этом сообщают очевидцы через социальные сети. Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" опубликовал фотографию, сделанную в центре города. На снимке видна женщина, лицо которой в крови.

Стоит добавить, что при этом член Совета при президенте РФ по вопросам развития гражданского общества и правам человека Александр Брод заявил журналистам ТАСС, что правоохранительные органы в Москве корректно себя ведут по сравнению с участниками несогласованной акции протеста.

Что касается московской полиции, мне известно, что московские полицейские раздавали маски участникам, призывали их разойтись, разъяснили ответственность, предусмотренную законодательством. Это говорит о том, что полицейские проявляли внимание Александр Брод, член СПЧ

По мнению эксперта, в аналогичных митингах на территории Франции, Германии и США полиция без предупреждения применяет водометы, резиновые палки, слезоточивый газ, а также с жестокостью разгоняет толпу. По словам Брода, сравнение действий российской полиции против иностранных оперативников "в пользу наших".

В МВД заявили, что около 4 тысяч человек участвуют в незаконной акции в центре Москвы.

Фото: Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти"

Видео: Daily Storm

