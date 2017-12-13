В Петербурге у молодой мамы забрали ребенка

Молодая девушка ушла из дома и до сих пор не вернулась.

26 февраля в полицию Калининского района обратилась 47-летняя петербурженка, которая заявила, что ее дочь не справляется со своими родительскими обязанностями. По информации АН "Оперативное прикрытие", девушка не следит за здоровьем малыша и пренебрегает правилами гигиены.

По словам бабушки, которая работает учителем в школе, ее 19-летняя дочь не может обеспечить своего сына. У ребенка недостаточно питания, а также она перестала появляться с ним в поликлинике. Разъяренная женщина добавила, что молодая мама каждую ночь уходить из квартиры, оставляя грудничка одного. У ребенка грязная постель и плохая одежда.

Стоит отметить, что девушка ушла из дома 23 февраля и перестала отвечать на звонки. Инспектор по делам несовершеннолетних 3 отдела полиции забрала малыша. Сейчас он находится в Детской больнице №4. В отношении безответственной мамаши ведется административное расследование.

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