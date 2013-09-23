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В Петербурге обещают кратковременные дожди и грозы
Сегодня, 16:14
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В Петербурге обещают кратковременные дожди и грозы

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Температура воздуха предстоящей ночью опустится до  +21... +23 градусов. Днем ожидается до +31... +33 градусов тепла.

Стал известен прогноз погоды в Петербурге в воскресенье, 11 июля. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Так, в Северной столице в воскресенье, 11 июля, ожидается аномальная жара. Ночь пройдет без существенных осадков, а днем ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер днем - южный со скоростью 2-7 м/с. Вечером он изменит направление на западное и его скорость составит 5-10 м/с.  

Температура воздуха предстоящей ночью опустится до  +21... +23 градусов. Днем ожидается до +31... +33 градусов тепла.

Атмосферное давление в течение суток будет понижаться.

Ранее Piter.tv публиковал предстоящий прогноз погоды в Ленинградской области.

Фото: pixabay
 

Теги: аномальная жара, дожди и грозы, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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