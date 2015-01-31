Почти 100 человек вошли в общественный штаб по реновации

Всего в штабе будут 99 человек.

В пятницу, 23 сентября, назвали участников общественного штаба по реновации. Туда войдут 99 человек, их имена известны уже сейчас.

Депутаты Госдумы:

— Сергей Боярский;

— Николай Валуев.

Члены правительства Петербурга:

— вице-губернатор Николай Линченко;

— председатель жилкома Олег Зотов.

Депутаты ЗакСа Петербурга:

— Юрий Авдеев;

— Андрей Алескеров;

— Михаил Амосов;

— Наталия Астахова;

— Михаил Барышников;

— Николай Бондаренко;

— Игорь Высоцкий;

— Валерий Гарнец;

— Андрей Горшечников;

— Алексей Далматов;

— Любовь Егорова;

— Алексей Зинчук;

— Ирина Иванова;

— Елена Киселёва;

— Александр Кущак;

— Алексей Макаров;

— Марина Макарова;

— Андрей Малков;

— Дмитрий Павлов;

— Елена Рахова;

— Александр Ржаненков;

— Андрей Рябоконь;

— Александр Ходосок;

— Константин Чебыкин;

— Денис Четырбок;

— Всеволод Беликов;

— Александр Бельский;

— Борис Вишневский;

— Ольга Герасина;

— Дмитрий Дмитриев;

— Борис Зверев;

— Павел Иткин;

— Павел Крупник;

— Роман Кононенко;

— Дмитрий Панов;

— Александр Рассудов;

— Антон Соловьев;

— Алексей Цивилёв;

— Марина Шишкина.

Члены Общественной палаты Петербурга:

— Ирина Соколова – председатель;

— Александр Вахмистров – заместитель председателя;

— Валерий Солдунов —председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике;

— Александр Ходачек —заместитель председателя комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике.

Представители общественных организаций, эксперты и иные лица:

— Алла Бредец — руководитель Регионального центра общественного контроля в Петербурге НП "ЖКХ Контроль", председатель правления Региональной общественной организации контроля за проживанием в многоквартирных домах "Наш Дом на Неве";

— Анна Букина — член Правления Петербургской общественной организации Советов многоквартирных домов и собственников Петербурга;

— Александр Гетманов — врио председателя Совета Регионального отделения Межрегионального общественной организации развития гражданского общества и противодействия коррупции "Общественный контроль";

— Екатерина Машкова — руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Петербурге;

— Всеволод Хмыров — председатель Общественного совета администрации Фрунзенского района Петербурга;

— Валентина Бондаренко — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Оксаны Дмитриевой, жительница микрорайона Малая Охта;

— Елена Жирова — депутат Муниципального совета МО посёлок Песочный, директор СПб ГУК "Дом культуры и творчества Курортного района";

— Геннадий Куз — депутат Муниципального совета МО посёлок Песочный;

— Сергей Максимов — заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, профессор кафедры Института наук о земле СПбГУ;

— Дмитрий Щегельский — президент Петербургской палаты недвижимости;

— Ирина Баханович — юрист, адвокат Адвокатской палаты Петербурга;

— Павел Смоляк — журналист;

— Ярослав Костров — общественный деятель, председатель Совета дома.

В числе районных активистов, победивших в онлайн-голосовании, оказались 39 человек.

Напомним, что в конце августа Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга. Дома планировали сносить в ближайшие два года. На этом фоне петербуржцы начали чаще продавать квартиры в хрущевках. За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%.

Ранее СК РФ по Петербургу просит Смольный поправить закон о реновации. В петербургском управлении СК РФ состоялся прием граждан, которые обеспокоены законом о реновации.

Фото: Piter.tv