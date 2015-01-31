Почти 100 человек вошли в общественный штаб по реновации

В пятницу, 23 сентября, назвали участников общественного штаба по реновации. Туда войдут 99 человек, их имена известны уже сейчас.
Депутаты Госдумы:
— Сергей Боярский;
— Николай Валуев.
Члены правительства Петербурга:
— вице-губернатор Николай Линченко;
— председатель жилкома Олег Зотов.
Депутаты ЗакСа Петербурга:
— Юрий Авдеев;
— Андрей Алескеров;
— Михаил Амосов;
— Наталия Астахова;
— Михаил Барышников;
— Николай Бондаренко;
— Игорь Высоцкий;
— Валерий Гарнец;
— Андрей Горшечников;
— Алексей Далматов;
— Любовь Егорова;
— Алексей Зинчук;
— Ирина Иванова;
— Елена Киселёва;
— Александр Кущак;
— Алексей Макаров;
— Марина Макарова;
— Андрей Малков;
— Дмитрий Павлов;
— Елена Рахова;
— Александр Ржаненков;
— Андрей Рябоконь;
— Александр Ходосок;
— Константин Чебыкин;
— Денис Четырбок;
— Всеволод Беликов;
— Александр Бельский;
— Борис Вишневский;
— Ольга Герасина;
— Дмитрий Дмитриев;
— Борис Зверев;
— Павел Иткин;
— Павел Крупник;
— Роман Кононенко;
— Дмитрий Панов;
— Александр Рассудов;
— Антон Соловьев;
— Алексей Цивилёв;
— Марина Шишкина.
Члены Общественной палаты Петербурга:
— Ирина Соколова – председатель;
— Александр Вахмистров – заместитель председателя;
— Валерий Солдунов —председатель комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике;
— Александр Ходачек —заместитель председателя комиссии по благоустройству, транспорту, экологии и урбанистике.
Представители общественных организаций, эксперты и иные лица:
— Алла Бредец — руководитель Регионального центра общественного контроля в Петербурге НП "ЖКХ Контроль", председатель правления Региональной общественной организации контроля за проживанием в многоквартирных домах "Наш Дом на Неве";
— Анна Букина — член Правления Петербургской общественной организации Советов многоквартирных домов и собственников Петербурга;
— Александр Гетманов — врио председателя Совета Регионального отделения Межрегионального общественной организации развития гражданского общества и противодействия коррупции "Общественный контроль";
— Екатерина Машкова — руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Петербурге;
— Всеволод Хмыров — председатель Общественного совета администрации Фрунзенского района Петербурга;
— Валентина Бондаренко — помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Оксаны Дмитриевой, жительница микрорайона Малая Охта;
— Елена Жирова — депутат Муниципального совета МО посёлок Песочный, директор СПб ГУК "Дом культуры и творчества Курортного района";
— Геннадий Куз — депутат Муниципального совета МО посёлок Песочный;
— Сергей Максимов — заведующий кафедрой землеустройства и кадастров, профессор кафедры Института наук о земле СПбГУ;
— Дмитрий Щегельский — президент Петербургской палаты недвижимости;
— Ирина Баханович — юрист, адвокат Адвокатской палаты Петербурга;
— Павел Смоляк — журналист;
— Ярослав Костров — общественный деятель, председатель Совета дома.
В числе районных активистов, победивших в онлайн-голосовании, оказались 39 человек.
Напомним, что в конце августа Смольный согласовал план реновации в двух кварталах Петербурга. Дома планировали сносить в ближайшие два года. На этом фоне петербуржцы начали чаще продавать квартиры в хрущевках. За год объем предложения жилья в домах под реновацию увеличился в 1,5 раза, а цены выросли на 16,3%.
Ранее СК РФ по Петербургу просит Смольный поправить закон о реновации. В петербургском управлении СК РФ состоялся прием граждан, которые обеспокоены законом о реновации.
Фото: Piter.tv
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