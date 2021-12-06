Победителей вокального конкурса "Нам песня строить и жить помогает" назвали в Петербурге

Итоги конкурса ежегодно подводят в преддверии Дня строителя.

Сегодня, 11 июля, во дворце "Олимпия" прошел Гала-Концерт 12 финалистов конкурса. Призовое место досталось Дарье Бегининой (Setl Group). Об этом пишет "Строительный Петербург".

В финал вышли Вавилова Ксения (ОАО "Ленметрогипротранс"), Денисов Денис (Группа ЦДС), Костерина Елена (Группа ЛСР), Литвинова Дарья (Холдинг РСТИ), Макарова Ольга (Группа ЛСР) музыкальный коллектив "Эталон" (Группа "Эталон"), Репина Елена (Группа ЦДС), Совпель Сергей (Группа ЛСР), Тихолаз Ксения (Холдинг Setl Group), Черенков Кирилл (Холдинг Setl Group).

Итоги конкурса ежегодно подводят в преддверии Дня строителя. В 5 сезоне приняли участие 22 участника из 20 строительных компаний Петербурга. Отмечается, что в этом сезоне вручали Приз зрительских симпатий. Его получила Екатерина Швецова (Группа RBI).

В состав жюри вошли вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, композитор Виктор Плешак, солистка Мариинского театра Карина Чепурнова, генеральный продюсер Новой сцены Александринского театра Александр Малич, основатель ВИА "Поющие гитары" Евгений Броневицкий, главный режиссер БКЗ "Октябрьский" Геннадий Шагаев.

Фото: Строительный Петербург

