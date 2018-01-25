По делу о групповом избиении прохожих в Петербурге арестован 16-летний подросток

О задержании фигуранта ранее сообщили сотрудники ГСУ СК РФ по Северной столице.

Октябрьский районный суд Петербурга заключил под стражу до 15 декабря этого года 16-летнего подростка по делу о групповом избиении прохожих. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города 29 ноября.

О задержании фигуранта ранее сообщили сотрудники ГСУ СК РФ по Северной столице. Подросток является соучастником группировки треш-блогеров, которые избивали случайных прохожих, снимали действия на видео и выкладывали в телеграм-канал. В общей сложности в рамках дела к уголовной ответственности привлекли 15 граждан РФ и двух – сопредельных государств.

Напомним, что уголовное дело было возбуждено по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина. По данным следствия, организатором преступлений выступал Турал Мамедов, скрывающийся в течение месяца от органов следствия у родственников на родине. Фигуранта объявляли в международный розыск, а 15 ноября компетентные органы родной страны Мамедова передали его сотрудникам правоохранительных органов РФ. Сейчас организатор находится в следственном изоляторе в Республике Дагестан, планируется его этапирование в Петербург для проведения следственных действий.

Ранее на Piter.TV: ночью 14 ноября в Выборгском районе Северной столицы 58-летний мужчина едва не убил свою 85-летнюю мать. Во время ссоры он бил родственницу руками и ногами. По нашим данным, ему вменили статью о покушении на убийство.

Фото: Piter.TV