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По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов
Сегодня, 13:33
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lesjasap

По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов

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Налет совершен в городе Сирт.

По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря Генерального штаба Правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Кунуну. По данным официального представителя ПНС, атака совершена по объектам ЛНА в городе Сирт.

Напомним, что ПНС продолжает вести операцию против боевиков ЛНА на территории Сирта. Этот город располагается в 450 км к востоку от столицы Ливии Триполи. В настоящее время военные рекомендовали местному населению покинуть зону боевых действий.

Мы не откажется от заявленной цели и вернем контроль над Сиртом легитимному правительству Ливии

Мухаммед Кунун, пресс-секретарь Генштаба ПНС

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Теги: авиаудар, ливия, лна, пнс, сирт, халифа хафтар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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