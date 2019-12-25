По армии Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов

Налет совершен в городе Сирт.

По армии Халифы Хафтара в Ливии нанесли серию авиаударов. Об этом сообщили журналисты из Anadolu со ссылкой на пресс-секретаря Генерального штаба Правительства национального согласия Ливии Мухаммеда Кунуну. По данным официального представителя ПНС, атака совершена по объектам ЛНА в городе Сирт.

Напомним, что ПНС продолжает вести операцию против боевиков ЛНА на территории Сирта. Этот город располагается в 450 км к востоку от столицы Ливии Триполи. В настоящее время военные рекомендовали местному населению покинуть зону боевых действий.

Мы не откажется от заявленной цели и вернем контроль над Сиртом легитимному правительству Ливии Мухаммед Кунун, пресс-секретарь Генштаба ПНС

Ливия освободила пленных россиян.