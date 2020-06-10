Максим Шугалей и Самер Суэйфан в настоящее время находятся в Триполи.

Ливия освободила пленных россиян. Об этом сообщили журналисты из ТАСС со ссылкой на представителя Правительства национального согласия Ливии. Эксперт пояснил, что сотрудники Фонда защиты национальных ценностей больше не находятся в местной тюрьме. Ранее граждане РФ Максим Шугалей и Самер Суэйфан находились в заключении по обвинению в попытке вмешаться в президентские выборы, а также в участии во встрече с Саифом аль-Исламом Каддафи (сыном экс-лидера государства Муаммара Каддафи). Обвинение мужчинам было предъявлено 18 мая Генпрокуратурой ПНС.

В настоящее время Максим Шугалей и Самер Суэйфан перевезены на виллу в Триполи. Они находятся в хороших условиях.

Напомним, что ранее подозреваемые летали в Стамбул вместе с главой ПНС Фаизом Сараджем. Их заметили на борту одного самолета вместе с премьер-министром ПНС. Затем россияне обратно вернулись в Триполи.

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