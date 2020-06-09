Путин провёл телефонные переговоры с Меркель

Отмечается, что разговор лидеров двух стран состоялся по инициативе Ангелы Меркель.

Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В телефонном разговоре лидеры стран выразили обеспокоенность эскалацией конфликта в Ливии. В сообщении сказано, что обе стороны акцентировали безальтернативность прекращения вооруженного конфликта из-за запуска межливийских переговоров под эгидой ООН". Руководители стран отметили отсутствие прогресса при реализации "Минска -2". Также они отметили целесообразность налаживания прямого диалога с Украиной, Донецком и Луганском. Ключевой темой разговора стало урегулирование ситуации в Сирии.

В завершение разговора российский и немецкий лидеры обсудили борьбу с коронавирусной инфекцией. Они готовы тесно взаимодействовать по линии Минздрава и других подразделений.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что Кремль поспорил о "слишком стремительной" отмене самоизоляции в Москве.

Видео: kremlin.ru