Петросян опроверг слухи о закрытии "Смехопанорамы"

В пятницу, 10 января, Автор юмористической программы "Смехопанорама" Евгений Петросян прокомментировал слухи о закрытии передачи. Об этом сообщает сообщает "Газета.Ru".
Российский юморист отметил, что в настоящее время на телеканале "Россия 1" действительно нет эфиров передачи "Смехопанорама". Однако это явление временное. Дело в том, что в январе в целях экономии по утрам канал показывает старые фильмы.
"Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все",
— отметил юморист.
Напомним, что в пресс-службе в пресс-службе ВГТРК ранее заявили, что трансляции и производство "Смехопанорамы", а также "Утренней почты" приостановлено.
Ранее мы сообщали о том, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" появится новый персонаж.
Видео: instagram.com/petrosyanevgeny
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