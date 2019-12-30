Петросян опроверг слухи о закрытии "Смехопанорамы"

По его словам, перестановки в утреннем блоке "России 1" временные.

В пятницу, 10 января, Автор юмористической программы "Смехопанорама" Евгений Петросян прокомментировал слухи о закрытии передачи. Об этом сообщает сообщает "Газета.Ru".

Российский юморист отметил, что в настоящее время на телеканале "Россия 1" действительно нет эфиров передачи "Смехопанорама". Однако это явление временное. Дело в том, что в январе в целях экономии по утрам канал показывает старые фильмы.

"Я только что сам узнал об этом из-за того, что вы раздули вот это вот все", — отметил юморист.

Напомним, что в пресс-службе в пресс-службе ВГТРК ранее заявили, что трансляции и производство "Смехопанорамы", а также "Утренней почты" приостановлено.

Ранее мы сообщали о том, что в седьмом сезоне сериала "Сваты" появится новый персонаж.

Видео: instagram.com/petrosyanevgeny