Автоледи с двумя детьми 9 часов ждала в Мурино инспекторов ДПС

К вечеру правоохранительные органы добрались до места аварии.

Во Всеволожском районе Ленинградской области автоледи с двумя детьми более девяти часов ждала на месте инспекцию ДПС после аварии. Пострадавшей оказалась местная жительница из Мурино Надежда. В машину женщины, в которой находились дети, на Центральной улице въехал внедорожник "Мицубиси". ДТП произошло из-за того, что водитель на светофоре неожиданно решил дать задний ход. Прямого удара удалось избежать, но транспорт въехал в пассажирскую дверь.

Отметим, что дети не пострадали. Мальчик, которому один год, и девочка, которой шесть лет, чувствуют себя прекрасно.Звонок в ГИБДД был сделан сразу же после инцидента. Однако, спустя два часа выяснилось, что сотрудники правопорядка отправились не в Мурино, а в Кудрово.

На данный момент протокол составлен.

Фото: Piter.tv



