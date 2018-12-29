Петербуржец сел в колонию строгого режима за обман пенсионерки на пять тысяч рублей

Суд не простил местного жителя за мошенничество против пожилой петербурженки.

В Кировском районном суде петербуржец отсидит один год и восемь месяцев в колонии строгого режима за обман пенсионерки. Мошенник обманул доверчивую женщину на пять тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры по региону.

По информации следствия, мужчина попросил деньги у пожилой жительницы города в долг. Однако, сбережения он так и не вернул. Вместо реальных денег он передал ей фальшивую купюру из банка приколов с номиналом в сто долларов.

Фигурант расследования признал вину. Суд учел, что ранее преступник уже был осужден по подобному деянию, совершенному против социально-незащищенной жертвы.

Напомним, что Игорь Дивинский рассказал о реконструкции Апраксиного двора.

Фото: Piter.tv