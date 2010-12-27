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Петербуржец наехал на полицейского у 2-ой Советской улицы
Сегодня, 18:20
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Rybka123

Петербуржец наехал на полицейского у 2-ой Советской улицы

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Хозяин авто не захотел платить штраф за неправильную парковку.

В субботу, 21 сентября, на сотрудника полиции наехал 31-летний петербуржец. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно, накануне правоохранитель заметил неправильно припаркованный автомобиль у дома 27 по 2-ой Советской. Хозяин авто желание платить штраф не выразил и попытался скрыться с места нарушения прямиком через полицейского. В результате последний получил травмы. После оказания медицинской помощи сотрудник полиции продолжил нести службу. 

Автомобилиста задержали.  Против него возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали несогласованной акции, приуроченной к Международному Дню мира. Во время нее полицейские задержали троих человек.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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