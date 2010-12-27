На Грибоедова задержали трех участников Марша мира. У одного забрали ключи от квартиры и телефон

Активистов взяли под стражу, когда те завершили акцию.

В субботу, 21 сентября, в Петербурге проходит несогласованная акция, приуроченная к Международному Дню мира. Люди начали собираться у канала Грибоедова в районе 16:30. За первые полтора часа правоохранители уже задержали троих человек. Об этом сообщил телеграмм-канал "Помощь задержанным СПБ".

По их информации полиция взяла под стражу Семена Ткачуку, Владимира Шипицына и Татьяну Сичкареву. Все задержанные стояли с поочередными одиночными пикетами. Сообщается, что мужчин правоохранители забрали после того, как активисты закончили акцию. У Шипицына полицейские забрали ключи от квартиры и телефон.

Напомним, что участники акции Марш Мира требуют остановить войну на Украине, в Сирии, а также милитаризацию России.

Фото: Ксения Корчилова, ГПЗ