  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Грибоедова задержали трех участников Марша мира. У одного забрали ключи от квартиры и телефон
Сегодня, 17:58
211
Rybka123

На Грибоедова задержали трех участников Марша мира. У одного забрали ключи от квартиры и телефон

0 0

Активистов взяли под стражу, когда те завершили акцию.

В субботу, 21 сентября, в Петербурге проходит несогласованная акция, приуроченная к Международному Дню мира. Люди начали собираться у канала Грибоедова в районе 16:30. За первые полтора часа правоохранители уже задержали троих человек. Об этом сообщил телеграмм-канал "Помощь задержанным СПБ".

По их информации полиция взяла под стражу Семена Ткачуку, Владимира Шипицына и Татьяну Сичкареву. Все задержанные стояли с поочередными одиночными пикетами. Сообщается, что мужчин правоохранители забрали после того, как активисты закончили акцию.  У Шипицына полицейские забрали ключи от квартиры и телефон.

Напомним, что участники акции Марш Мира требуют остановить войну на Украине, в Сирии, а также милитаризацию России.

Фото: Ксения Корчилова, ГПЗ

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 18:54

Марш мира нужно проводить с чаем и печеньками, а не с антиправительственными лозунгами и под флагами самой антироссийской страны в мире. Марш предателей - более точное название.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии