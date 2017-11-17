Петербуржцы жалуются на отсутствие отопления и горячей воды после прорыва у "Академической"

Горожане сообщают, что в районе метро "Академическая", где вчера произошел крупный прорыв горячей воды, до сих пор нет горячей воды и отопления.

После масштабной коммунальной аварии около метро "Академическая" у жителей домов отключали горячую воду и отопление на время ремонта. Однако горожане жалуются, что батареи холодные до сих пор.

До сих пор, ни воды, ни отопления В садике тоже холодно. Ирина Кихай, пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Вчерашний инцидент на коптер снял петербуржец. На кадрах с высоты виден огромный масштаб прорыва. Вода залила приличный участок улицы. От горячей воды поднимался густой пар, который снизил видимость в районе до минимумам. Piter.tv сообщал, что У метро "Академическая" развернулась сцена из Сайлент Хилл.

Видео: Youtube / Валерий Коренев