Петербуржцы жалуются на отсутствие отопления и горячей воды после прорыва у "Академической"

После масштабной коммунальной аварии около метро "Академическая" у жителей домов отключали горячую воду и отопление на время ремонта. Однако горожане жалуются, что батареи холодные до сих пор.
До сих пор, ни воды, ни отопления В садике тоже холодно.
Ирина Кихай, пользователь группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"
Вчерашний инцидент на коптер снял петербуржец. На кадрах с высоты виден огромный масштаб прорыва. Вода залила приличный участок улицы. От горячей воды поднимался густой пар, который снизил видимость в районе до минимумам. Piter.tv сообщал, что У метро "Академическая" развернулась сцена из Сайлент Хилл.
Видео: Youtube / Валерий Коренев