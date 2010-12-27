Петербуржцы снова вышли на одиночные пикеты

В городе проходят политические акции второй день подряд. Не обходится без задержаний и профилактических бесед.

В воскресенье, 25 августа, в центре Петербурга проходила серия одиночных пикетов за честные выборы. Активисты рассказали, что расположились в четырех местах – у ТЦ "Галерея", у Гостиного двора, на углу Невского проспекта и канала Грибоедова и на Дворцовой площади.

Еще до начала акции в метро задержали активиста Вадима Казака. После этого для профилактической беседы вызвали Артура Бурикова, который не хотел отдавать паспорт в руки полицейским. Он настаивал, чтобы документ проверили на подлинность из его рук. Молодого человека отпустили без составления протокола. После этого в автозак завели еще одного активиста, стоявшего с плакатом о коррумпированности власти.

За пикетами наблюдают более десятка представителей правопорядка.

В Петербурге серии одиночных пикетов продолжаются второй день. В субботу в городе прошли акции против дискриминации ЛГБТ-сообщества и замалчивания гомофобных преступлений, а также в честь Дня независимости Украины. Было задержано более десятка человек, в том числе и автор слогана "Пудинг ЛОР" Алексей Соловьев. Одному из активистов понадобилась помощь врачей.

До этого одиночные пикеты также проходили у Гостиного двора. Одна из подобных акций завершилась массовыми задержаниями и заведенными уголовными делами.

Фото: Piter.TV