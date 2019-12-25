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С момента убийства аспирантки Анастасии Ещенко прошел год
Сегодня, 14:32
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smirenny

С момента убийства аспирантки Анастасии Ещенко прошел год

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Историку Олегу Соколову грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

Убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, ее возлюбленный историк Олег Соколов выстрелил в девушку из обреза. Тело расчленил, останки выбросил в Мойку. Соколова задержали с поличным.

Судебный процесс длится до сих пор. Приговор должны вынести к концу 2020 года. Историку грозит до 15 лет колонии. Несмотря на постоянно меняющиеся показания, 63-летний доцент кафедры современной истории СПбГУ признал вину, а психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ранее мы писали, что стороны уголовного дела историка Соколова продолжили спорить по поводу "любовника" убитой Анастасии Ещенко.

Фото: piter.tv

Теги: анастасия ещенко
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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