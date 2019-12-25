С момента убийства аспирантки Анастасии Ещенко прошел год

Историку Олегу Соколову грозит лишение свободы сроком на 15 лет.

Убийство аспирантки Анастасии Ещенко произошло в ночь на 8 ноября 2019 года. По версии следствия, ее возлюбленный историк Олег Соколов выстрелил в девушку из обреза. Тело расчленил, останки выбросил в Мойку. Соколова задержали с поличным.

Судебный процесс длится до сих пор. Приговор должны вынести к концу 2020 года. Историку грозит до 15 лет колонии. Несмотря на постоянно меняющиеся показания, 63-летний доцент кафедры современной истории СПбГУ признал вину, а психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Ранее мы писали, что стороны уголовного дела историка Соколова продолжили спорить по поводу "любовника" убитой Анастасии Ещенко.

Фото: piter.tv