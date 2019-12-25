Петербуржцев приглашают в "Школу волонтеров наследия"

Санкт-Петербургское городское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры подготовило бесплатные лекции и мастер-классы по истории, архитектуре и знакомство с процессом реставрации.

В четверг, 2 сентября, в петербургском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры объявлен набор на обучение в "Школе волонтеров наследия". Об этом сообщили в пресс-службе проекта "Открытый город".

Для участников подготовили две программы: "Основная", которая рассчитана на 10 академических часов, а также "Специальная", рассчитанная уже на 25 академических часов. Обе программы расскажут о направлениях "Дерево", "Металл", "Камень" и дополнительно "Мониторинг объектов культурного наследия". Занятия будут проходить на базе Реставрационного колледжа "Кировский" в период с октября по ноябрь. Лекции будут вести специалисты в сфере сохранения культурного наследия, реставрации, строительства и архитектуры.

Также приглашаются те, кто уже проходил обучение в школе, чтобы усовершенствовать навыки. Чтобы стать участником, необходимо написать мотивационное письмо, и оформить заявку через портал dobro.ru, либо на сайте волонтерынаследия.рф до 15 сентября. Обучение бесплатное, отбор проходит на конкурсной основе. Те, кто дойдет до конца обучения, получат сертификаты и возможность принимать участие в волонтерских проектах СПб ГО ВООПИиК как на территории города, области и других регионов.

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