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Видео: петербургский водитель растерял по дороге навоз

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Другой водитель поделился своей находкой в Сети.

На Петербургском шоссе водитель столкнулся с кучей навоза. Находку пришлось объезжать. Об этом 25-го июня сообщил пользователь из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Удобрение оказалось прямо на проезжей части в сторону Пулковского шоссе. По-видимому, кто-то из других водителей растерял его. Автор поста пошутил, что готов вернуть навоз его владельцу за вознаграждение.

Ранее Piter.TV рассказал о том, как инспектор ДПС пытался догнать Аладдина на ковре-самолёте.

Видео: vk.com/spb_today

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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