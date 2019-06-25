Видео: петербургский водитель растерял по дороге навоз

Другой водитель поделился своей находкой в Сети.

На Петербургском шоссе водитель столкнулся с кучей навоза. Находку пришлось объезжать. Об этом 25-го июня сообщил пользователь из группы ВКонтакте "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Удобрение оказалось прямо на проезжей части в сторону Пулковского шоссе. По-видимому, кто-то из других водителей растерял его. Автор поста пошутил, что готов вернуть навоз его владельцу за вознаграждение.

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Видео: vk.com/spb_today