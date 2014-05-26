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Петербургский ЗакС принял новый Генплан до 2040 года
Сегодня, 18:15
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Петербургский ЗакС принял новый Генплан до 2040 года

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"За" проект закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга" проголосовали 47 депутатов.

22 ноября ЗакС Петербурга в первом чтении принял новый Генплан города до 2040 года с прогнозом до 2050-го. Об этом рассказал вице-губернатор Николай Линченко в своем телеграм-канале.

"За" проект закона "О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга "О Генеральном плане Санкт-Петербурга" проголосовали 47 депутатов. Срок на подачу поправок к инициативе установлен до 1 декабря.

Главный градостроительный документ Северной столицы готовили с 2016 года. В нем учли предложения городских и федеральных исполнительных органов власти, депутатов, правительства Ленобласти, а во время общественных обсуждений проекта рассмотрели более 11 тыс. предложений петербуржцев. 

В рамках нового Генерального плана разработали и утвердили проект планировки территории для строительства Большого Смоленского моста, планируют озеленить Петербург на 29%, возведут путепроводы и тоннели. Ранее проект утвердил Смольный.

Фото: Телеграм / Линченко Николай Викторович

Теги: генплан петербурга, закс петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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