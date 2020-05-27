Врачи в честь Дня города произвели выстрел из пушки Петропавловской крепости

В этом году День города прошел без массовых мероприятий.

В среду, 27 мая, в 12:00 в честь празднования Дня города главные врачи городских медучреждений произвели торжественный выстрел из пушки Петропавловской крепости.

Выстрел произвели главные врачи Боткинской больницы, городской многопрофильной больницы № 2, госпиталя для ветеранов войн, городской больницы Святого Георгия, детской городской больницы № 5 имени Филатова.

В этом году День города прошел без массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Праздничные мероприятия перешли в онлайн-формат. Также сегодня до 12:30 были зажжены Ростральные колонны.

Видео: 78.ru