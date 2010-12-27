Поддержку и солидарность выразили не менее 80 городских муниципальных депутатов.

В пятницу, 18 сентября, стало известно, что петербургские депутаты подписали письмо в поддержку фигурантов "московского дела". Об этом заявил Михаил Резник на своей странице "ВКонтакте".

По его словам, подписи оставили сразу 5 депутатов городского ЗакС: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалёв и Александр Рассудов

Пять депутатов Законодательного Собрания Петербурга поддержали требования "письма трёхсот" отметил он

В общей сложности поддержку и солидарность выразили не менее 80 петербургских политиков.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут рабочую группу поддержки швейцарских компаний.

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