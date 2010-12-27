В пятницу, 18 сентября, стало известно, что петербургские депутаты подписали письмо в поддержку фигурантов "московского дела". Об этом заявил Михаил Резник на своей странице "ВКонтакте".
По его словам, подписи оставили сразу 5 депутатов городского ЗакС: Михаил Амосов, Борис Вишневский, Максим Резник, Алексей Ковалёв и Александр Рассудов
Пять депутатов Законодательного Собрания Петербурга поддержали требования "письма трёхсот"
отметил он
В общей сложности поддержку и солидарность выразили не менее 80 петербургских политиков.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге создадут рабочую группу поддержки швейцарских компаний.
Фото:pixabay
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