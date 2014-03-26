Петербург вспоминает жертв теракта в метро

Трагедия произошла ровно четыре года назад – 3 апреля 2017 года. Погибли 15 человек.

Четыре года назад, 3 апреля 2017 года, в Петербурге произошел теракт в метро. Взрыв на перегоне между станциями "Технологический институт" и "Сенная площадь" прогремел в 14.33, трагедия унесла жизни 15 человек, еще более ста горожан получили ранения. Виновником теракта признали уроженца Киргизии, смертника Акбаржона Джалилова, пронесшего в метро два взрывных устройства, причастными к трагедии – еще десятерых.

Как напомнил губернатор Александр Беглов, в тот тяжелый день петербуржцы сплотились и проявили выдержку и готовность помочь: автомобилисты бесплатно подвозили людей, оказавшихся на месте случившегося или просто не сумевших вернуться домой из-за проблем с транспортом. Медики, социальные работники и психологи помогали раненым, а также родным погибших.

Такие раны остаются в сердце навечно. Терроризм не знает границ и национальности. Бороться с ним можно только сообща. Александр Беглов

По словам градоначальника, власти поддерживают связь с пострадавшими и родными погибших, помощь им оказывает таких Национальная ассоциация оказания помощи "НАДО ЖИТЬ". В день памяти жертв теракта в Троице-Измайловском соборе отслужат панихиду, к памятной доске на станции метро "Технологический институт" возложат цветы. В пресс-службе петербургской подземки напомнили о книге памяти, созданной в 2018 году.

В теракте погибли:

Дильбара Самандаровна Алиева, 20 лет

Максим Витальевич Арышев, 20 лет

Оксана Геннадьевна Даниленко, 25 лет

Юлия Дмитриевна Красикова, 25 лет

Дмитрий Александрович Мазанов, 27 лет

Ксения Сергеевна Малюкова, 18 лет

Ирина Кузьмовна Медянцева, 50 лет

Наталья Владимировна Митрофанова, 56 лет

Юрий Павлович Налимов, 70 лет

Мария Алексеевна Невмержицкая, 53 года

Денис Романович Петров, 25 лет

Сергей Александрович Постнов, 40 лет

Мансур Тахирович Сагадеев, 17 лет

Ангелина Сергеевна Свистунова, 27 лет

Лариса Григорьевна Щекина, 66 лет

Ранее мы рассказывали, как семья погибшего в катастрофе над Синаем петербуржца повторила маршрут сына.

Фото: Piter.TV