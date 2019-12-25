Песков: доклад ЕП о пересмотре отношений с Россией вызывает сожаление

Представитель Кремля выразил недовольство из-за отсутствия пунктов о необходимости налаживания диалога с Москвой.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суть и факт принятия доклада Европейским парламентом об ужесточении политики Евросоюза в отношении РФ может вызывать только сожаление. Об этом пишет "РИА Новости"

Официальный представитель Кремля отметил, единственное, что может порадовать в этом случае – исключительно рекомендательный характер документа.

Там не идет речи о необходимости налаживания диалога <…> решения существующих проблем и разногласий путем общения на различных уровнях и по различным каналам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, 16 сентября на пленарной сессии в Страсбурге был принят доклад литовского депутата Андрюса Кубилюса, в котором утверждается, что Европейский союз должен противостоять внешней угрозе безопасности, а также бороться с вмешательством России в дела объединения. Кроме того, страны ЕС призвали подготовиться к непризнанию итогов парламентских выборов, если их сочтут "нечестными и проведенными с нарушением демократических принципов". Отмечается, что решения Европарламента носят рекомендательный характер и не являются обязательными для государств Евросоюза.

Ранее в ЕС заявили, что миссия в Мали ни в коем случае не станет сотрудничать с ЧВК "Вагнер".

Фото: kremlin.ru