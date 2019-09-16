Песков: Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС

По его словам, заявления главы дипломатии ЕС требуют уточнения.

Москва отслеживает ситуацию с возможными ограничениями виз в ЕС. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя заявления главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о возможном принятии решения в течение 31 августа, Песков заявил, что этот вопрос требует уточнения. Он напомнил, что у некоторых министров иностранных дел стран ЕС имелись разногласия.

Мы, конечно, отслеживаем эту ситуацию с большим вниманием, потому что это касается наших граждан. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков рассказал, как мошенники обманули его дочь.

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