Марк Милли считает, что в настоящее время талибы выигрывают сражение за страну.

Пентагон оценил ситуацию в Афганистане. На брифинге высокопоставленный чиновник Минобороны США рассказал журналистам о том, что в настоящее время выигрывает в регионе "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация). По словам генерала Вооруженных сил США Марка Милли, радикально настроенные боевики смогли захватить половину окружных центров в стране. Их число стратегически превалирует.

Сейчас мы говорим, что есть такое развитие событий - "Талибан" выигрывает. Да, есть действительно такой ход. Они провозглашают, что их победа неминуема. Грубо говоря, значительные территории захвачены "Талибаном"* за последние шесть-десять месяцев. Марк Милли, генерал ВС США

В Вашингтоне объяснили, что талибы взяли под контроль более 200 окружных центров в Афганистане. Не захвачены террористами 34 крупнейших города республики. Однако в этом направлении происходит давление со стороны боевиков. Талибы пытаются изолировать места с наибольшей численностью населения, включая Кабул. Правительственные силы Афганистана отдают окружные центры для того, чтобы защитить население больших городов и столицы. Сейчас Пентагон рассматривает возможность всех сценариев, в том числе полный захват республики террористами.

Россия усилит базу в Таджикистане партией БМП на фоне обострения в Афганистане.

Фото: YouTube / The Wall Street Journal