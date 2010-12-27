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Пенсионерку из Сланцев обокрали "сотрудники горгаза"
Сегодня, 13:39
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Rybka123
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Пенсионерку из Сланцев обокрали "сотрудники горгаза"

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Злоумышленники похитили 120 тысяч рублей.

Накануне, 7 сентября, в правоохранительные органы Ленинградской области обратилась пенсионерка, ставшая жертвой воровок. Об этом сообщает АН "Оперативное Прикрытие".

Как стало известно, потерпевшая лишилась конверта со 120 тысячами рублей в своей квартире в городе Сланцы. В краже пенсионерка подозревает двух женщин, которые 6 сентября представились "сотрудниками горгаза" и под предлогом проверки плиты попали в квартиру.

Полиция ведет поиск злоумышленниц. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: pixobay.com

Теги: кража пенсионерки , сланцы
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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