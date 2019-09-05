Пенсионерка прошлась тростью по припаркованным иномаркам во дворе на Маршала Захарова

За что пожилая женщина так невзлюбила машины - неизвестно.

Пожилая женщина била тростью по машинам, стоящим во дворе жилого дома на Маршала Захарова. "Ночной патруль" пенсионерки заснял на видео мобильный корреспондент Piter.TV.

По неизвестным причинам женщина прошлась палочкой по нескольким машинам. По словам местных жителей, пенсионерка нередко появляется во дворе дома 12/2, однако нет информации о том, живет ли она в нем.

Нарушительницу застали за хулиганством в ночь с 3 на 4 сентября.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Киркоров ограбил Мраморный дворец в новом клипе "Лунный гость".

Видео: Piter.TV