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Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в служении
Сегодня, 15:28
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matveyvn

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в служении

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Кураеву запрещено выступать от имени церкви и в храмах.

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в служении. Таков приказ главы Русской православной церкви.

В нём сказано, что решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина, которое вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян. В РПЦ высказывание Кураева посчитали циничным и безнравственным.

Теперь Кураеву запрещено выступать от имени церкви и в храмах до решения, которое должен принять епархиальный церковный суд.

Ранее РПЦ установила ответственность служителей за нарушение ограничений из-за коронавируса.

Теги: андрей кураев, патриарх кирилл, рпц, церковь
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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