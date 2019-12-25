Кураеву запрещено выступать от имени церкви и в храмах.

Патриарх Кирилл запретил протодиакона Андрея Кураева в служении. Таков приказ главы Русской православной церкви.

В нём сказано, что решение принято из-за публичного оскорбления памяти протоиерея Елоховского собора Александра Агейкина, которое вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян. В РПЦ высказывание Кураева посчитали циничным и безнравственным.

Теперь Кураеву запрещено выступать от имени церкви и в храмах до решения, которое должен принять епархиальный церковный суд.

Ранее РПЦ установила ответственность служителей за нарушение ограничений из-за коронавируса.