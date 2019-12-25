Пассажиропоток на рейсах Геленджик – Петербург вырос на 97% с начала года

За аналогичный период прошлого года на направлении было обслужено 53 300 пассажиров.

За текущий год пассажиропоток на рейсах Санкт-Петербург – Геленджик – Санкт-Петербург составил 105 080 человек, что на 97 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на направлении было обслужено 53 300 пассажиров и на 391 % больше, чем в январе – октябре доковидного 2019 года, когда прямым рейсов воспользовались 21 380 человек.

В пресс-службе аэропорта Геленджика, в весенне-летнем сезоне полеты из Петербурга осуществляли компании "Аэрофлот", "Россия", "Победа" и Smartavia. Всего было выполнено 802 рейса. Также рейсы решили продлить на осенне-зимний период.

Улететь можно три раза в неделю. Пассажиры Геленджика также часто летают в Москву.

Ранее мы писали, что в Петербурге пригородные автобусы переходят на зимнее расписание.

Фото: Пресс-служба аэропорта Геленджик