Пашинян прокомментировал признание Сенатом США геноцида армян

Он поблагодарил Америку от всего армянского народа.

Премьер-министр Армении прокомментировал признание сенатом США геноцида армян. Никол Пашинян считает, такое решение победой справедливости и истины. Об этом сообщили "РИА Новости".

Я выражаю нашу глубокую признательность за этот эпохальный закон прокомментировал чиновник

Накануне сенаторы приняли резолюцию о необходимости официального признания геноцида армян. В октябре 2019 года аналогичный документ приняла палата представителей США. Это произошло на фоне ухудшения взаимоотношений Вашингтона и Анкары из-за операции в Сирии. Резолюция касается взаимоотношений армян с Турцией, когда государство еще называлось Османской империей.

Ранее Piter.tv писал о том, что правительство ФРГ не сочло "голодомор" геноцидом.

