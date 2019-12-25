Пашинян предложил обсудить в ЕАЭС открытие границ

Ереван предлагает создать единые правила пассажироперевозок в странах ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что странам пора заняться вопросом открытия государственных границ в рамках Евразийского экономического союза. Об этом политик рассказал в рамках правительственного заседания

Пассажиропоток закрыт на всем пространстве СНГ, если говорить о РФ, то он, за некоторыми исключениями, закрыт почти со всеми странами… Сейчас общая эпидемическая обстановка позволяет сделать этот вопрос предметом обсуждений Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник отметил, что армянская сторона уже инициировала данные обсуждения в формате ЕАЭС. Пашинян надеется, что уже в сентябре около 20 авиакомпаний смогут возобновить регулярные рейсы в Армению.

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Ереван призывает страны ЕАЭС к выработке единого сценария правил пассажироперевозок, а также восстановления регулярного сообщения друг с другом для того, чтобы чиновники могли симметрично действовать во всех государствах союза.

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