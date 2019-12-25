Глава правительства Армении рассказал о продолжающейся стрельбе со стороны Баку.

Никол Пашинян назвал относительно стабильной ситуацию на границе с Азербайджаном. Об этом премьер-министр Армении заявил во время интервью с журналистами РБК.

На армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения Азербайджана и Нагорного Карабаха можно ситуацию оценивать как относительно стабильную Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Политик добавил, что армия противника продолжает нарушать режим прекращения огня на приграничных территориях. Он добавил, что для последних десяти лет этот уровень стрельбы "практически норма".

Напомним, что 12 июля на границе Армении и Азербайджана возобновились боестолкновения. Стороны обвинили друг друга в провокации и обстреле населенных пунктов. В результате конфликта погибшими считаются около 20 человек.

Атаки на армян объяснили попыткой дестабилизировать ситуацию в России.